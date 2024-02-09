Горьковская железная дорога в период февральских и мартовских праздничных дней вводит в график 18 дополнительных поездов дальнего сообщения.

Горьковская железная дорога в период февральских и мартовских праздничных дней вводит в график 18 дополнительных поездов дальнего сообщения. Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям в период с 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта 2024 года.Между Казанью и Москвой назначено 6 дополнительных поездов. Также столицу свяжут 4 дополнительных поезда с Кировом.Отметим, что между Кировом и Санкт-Петербургом также будут курсировать 8 дополнительных поездов.Кроме того, оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте компании.Ранее сообщалось, что на железной дороге начали курсировать новые поезда №147/148 и №149/150 между Казанью и Москвой, а также увеличилась периодичность курсирования поездов №339/340 Нижний Новгород – Новороссийск, №237/238 Нижний Новгород – Кисловодск, №375/376 Казань – Имеретинский курорт, №684/683 Канаш – Чебоксары. Возобновилось железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском.