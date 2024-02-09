Народные приметы на 10 февраля. Почему в День домового ни в коем случае нельзя обижать кошку? В...

Народные приметы на 10 февраля. Почему в День домового ни в коем случае нельзя обижать кошку?В субботу 10 февраля 2024 года в народном календаре славян – Ефремов день, ещё известный как День домового. Наши предки любили и чтили домового: при переезде в новое жилище его приглашали с собой. Оставляли ему подарки во дворе – монетки, лоскутки, горбушки хлеба. После вечернего приёма пищи для него на стол ставили еду.10 февраля в народе – «именины домового». В этот день домашнего духа особенно чествовали. Для него в печи на загнетке ставили миску с молоком, оставляли горшочек с кашей, обложив его горячими угольками. Верили, что домовой в полночь выйдет из-под печи и попробует угощение, после чего подобреет и на целый год станет услужливым и смирным.Что можно и нельзя делать в День домового?В этот день принято было всячески ублажать домашнего духа. Специально для домового в печке оставляли миску с молоком и горшочек с кашей, обложив угощение горячими углями.Кроме того, чтобы угодить домовому, в жилище к этому дню наводилась абсолютная чистота. А женщины и девушки весь день стирали, шили и чинили прохудившиеся вещи, чтобы привлечь себе счастье.Есть также примета, что если 10 февраля после обеда как можно чаще смотреться в зеркало, можно надолго сохранить молодость и красоту.Нельзя убивать пауков, тараканов и других насекомых, живущих в доме. Наши предки верили, что они – вестники Божьи, следящие за членами семьи, чтобы в случае необходимости быстро полететь на Небеса и рассказать о возникших проблемах или же похвастаться радостью.10 февраля нельзя плохо относиться к кошке, поскольку она дружит с Домовым. И он может рассердиться, если обидят его подругу, – начнет путать нитки рукодельнице, дразнить собаку, заставляя ее гавкать без умолку, а также сильно шуметь ночью, когда все крепко уснут.Народные приметы на 10 февраля 2024 годаВетер в этот день – к сырому лету.Если в этот день случилась беда или кто-то заболел, то, согласно поверью, это проказничает домовой.Считается, что на Ефрема отменный клёв.Накормив домового 10 февраля, вы избавитесь от многих неприятностей.Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.Лес почернел – к оттепели.Фото: freepik.com