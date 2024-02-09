Необходимо увеличить зарплаты в школах: Владимир Киселев посетил школу №25 во Владимире По...

"Необходимо увеличить зарплаты в школах": Владимир Киселев посетил школу №25 во ВладимиреПо федеральной программе в России до 2026 года будут капитально отремонтированы более 7 тысяч школ. В том числе, - во Владимирской области.Об этом на встрече с коллективом 25-ой школы областного центра сообщил сенатор Совета Федерации Владимир Киселев.Владимир Киселев, сенатор Совета Федерации:- К сожалению, некоторые школы находятся в зданиях, построенных еще в позапрошлом веке, хотя состояние, как предположим, первой школы во Владимире, она тоже в позапрошлом веке была построена, хорошая, но, тем не менее, капитальный ремонт таким зданиям нужен.По мнению Владимира Киселева, сегодня необходимо поднимать престиж профессии учителя. Для этого нужно, в том числе, значительно увеличить зарплаты в школах.От качества образования сегодня зависит не только будущее подрастающего поколения, но и будущее страны.В своем выступлении сенатор затронул различные вопросы. От состояния экономики - до хода специальной военной операции. В конце встречи все учителя смогли задать Владимиру Киселеву вопросы.Татьяна Шаркова, директор средней общеобразовательной школы №25 г. Владимира:- Это касается и зарплаты учителей, и стажировок всевозможных в Сириусе, которые хотели бы пройти педагоги. Конечно, это касается многодетных и малообеспеченных семей. Вопросы предоставления дополнительных льгот по питанию.