Новые троллейбусы будущего испытывают на дорогах Владимира. В чем их преимущество? Пересвет -...

Новые "троллейбусы будущего" испытывают на дорогах Владимира. В чем их преимущество?"Пересвет" - новый троллейбус "Волгабаса" испытывают на улицах Владимира. Наш город выбрали в качестве площадки для проведения эксперимента. За ним следят специалисты из троллейбусных парков страны."Пересвет" может проехать более 40 километров автономно, без подключения к электросети. Он работает на, так называемой, тяговой батарее.Транспорт уже опробовали летом, теперь пришло время зимних испытаний. Владимирцы смогут оценить новый пассажирский транспорт примерно через полгода. И, по словам специалистов, именно за такими троллейбусами - будущее.Николай Лихачев, инженер-испытатель ООО "Волгабас":- Он оборудован климатической установкой. В жаркое время года пассажиры будут чувствовать себя комфортно, равно как и водитель. Также предполагается эксплуатация данной машины без климатической установки, за счет отопителей салона, которых установлено 4 штуки.Анатолий Платонов, водитель-испытатель:- На многих троллейбусах, у них автономный ход идет только в маневровом режиме, а на нашем - максимальный. Что на контактной сети, что на автономном ходу от батарей.