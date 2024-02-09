От трескучих морозов к ледяному дождю: Владимирскую область накроет обширный атлантический...

От трескучих морозов к ледяному дождю: Владимирскую область накроет обширный атлантический циклон.В выходные (10 и 11 февраля) нас ожидает мороз и солнце! Дни — чудесные. Но с понедельника — 12 февраля (по прогнозам Гидрометцентра России) погода резко изменится.Когда ждать потепление?Под влиянием атмосферного фронта обширного атлантического циклона 12 февраля ночью ожидается снег. Днем (в связи с распространением субтропического воздуха со Средиземноморья) температура резко повысится до -2…0°, по области до - 4…+1°. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах прогнозируются - гололед, налипание мокрого снега, ледяной дождь.Это интересно! Из наблюдений…По информации Гидрометцентра России, до «ледяного дождя» 2010 года - это явление в Москве не наблюдалось, как минимум, в течение 60 лет. Далее же ледяной дождь стал фиксироваться до 3-4 раз за зиму.Прогноз погоды во Владимирской области на 10 февраляЗавтра — 10 февраля во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется мороз.Ранним утром -22°C , днём -16°C, а к ночи вновь понижение до -20°C.Атмосферное давление в течение дня повысится с 743 до 754 мм ртутного столба. Ветра совсем не будет, ожидается «штиль».Народный прогноз погоды«Ясный и солнечный день предсказывает раннюю весну»;«Звезд на небе много – весна, напротив, наступит поздно».Фото: freepik.com