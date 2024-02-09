Охранника, убившего коллегу-администратора в Муроме, признали психически невменяемым. Об этом...

Охранника, убившего коллегу-администратора в Муроме, признали психически невменяемым.Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Напомним, в марте 2023 года мужчина работал в охранником в одном из магазинов Мурома. После окончания рабочего дня он, находясь у здания магазина, угрожая ножом, заставил администратора заведения, открыть дверь в магазин, выдать ему 127 тысяч рублей и отвезти его по месту жительства.Находясь в автомобиле, фигурант нанес женщине два удара ножом, от которых она скончалась.Автомобиль с убитой мужчина оставил в одном из близлежащих населенных пунктов, а нож выбросил в мусорный контейнер в Муроме.«На следующий день сотрудники магазина обнаружили пропажу и, просмотрев записи камеры видеонаблюдения, сообщили о случившемся в правоохранительные органы, которыми мужчина был задержан, а денежные средства у него изъяты следователем СК. По горячим следам были обнаружены и изъяты орудие преступления и иные доказательства...» - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Сообщается, что в соответствии с заключением психиатрической судебной экспертизы мужчина совершил убийство, находясь в состоянии невменяемости, обусловленном наличием у него хронического психического расстройства.Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области