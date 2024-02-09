План интересных мероприятий во Владимирской области на выходные дни. Ну а что интересного...

План интересных мероприятий во Владимирской области на выходные дни.Ну а что интересного запланировано в нашем регионе на эти выходные, расскажем в нашем традиционном анонсе. Начнем с субботы...- Завтра в парке "Дружба" стартует 42-ая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Участниками соревнований могут стать не только профессиональные спортсмены, но и любители. Всего дистанций три: 1, 5 и 10 километров. Старт в 12 часов.- В субботу пройдет встреча с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном - в рамках дня православной молодежи. Владыка обратится к юному поколению со своим словом, даст мудрые ответы на интересующие молодежь вопросы. Начало встречи в 11:00.- А во владимирском католическом храме Святого Розария состоится благотворительный концерт духовной музыки - "Классика души". Главные исполнители : содружество музыкантов концертного отдела: Анастасия Тарасова (флейта), Наталия Каданцева (скрипка), Яна Тарасова (орган). Начало - в 18 часов.- В воскресенье в центральном парке культуры и отдыха, а также в парке "Добросельский" пройдут тематические программы, посвященные здоровому образу жизни. Гостей ждут музыкальная зарядка, увлекательные соревнования и состязания на свежем воздухе, зажигательные танцы и флешмобы. Приходите всей семьей и проведите время с пользой. Начало - в 12:00.