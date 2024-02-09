Представитель регионального Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди рассказала о заболеваемости корью во...

Представитель регионального Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди рассказала о заболеваемости корью во Владимирской области.Во Владимирской области с начала года зафиксированы уже 16 случаев заболевания корью. Причем среди заболевших - только один взрослый, остальные дети и большинство - непривитые. Насколько заразна и чем опасна корь? Есть ли для нее какое-то специфическое лечение? И как быть, если человек хочет сделать прививку, но не знает, прививали его в детстве или нет? В интервью "Вестям" подробно рассказала представитель регионального Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.