Приезжий из Узбекистана до смерти избил прибывшего во Владимирскую область из...

Приезжий из Узбекистана до смерти избил прибывшего во Владимирскую область из Таджикистана.Установлено, что в один из дней в октябре прошлого года мужчина находился в п.Городищи в съёмной квартире со своим знакомым, с которым они вместе работали на стройке и занимались строительными работами.Между приятелями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт, в ходе которого осужденный нанес потерпевшему не менее 1 удара левой ногой в живот, причинив последнему телесные повреждения в виде травматических разрывов брыжейки тонкой кишки и стенки тонкой кишки, геморрагического шока и пр.Смерть пострадавшего наступила несколькими днями позже в ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» от закрытой тупой травмы живота, осложнившейся обильной кровопотерей и разлитым фибринозным перитонитом, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину в совершении преступления злоумышленник не признал, отрицая, что наносил приятелю удары, утверждая, что последнего побил кто-то иной.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Igor bispo on Unsplash