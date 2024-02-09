Приезжий из Узбекистана порезал ножом прибывшего во Владимирскую область из Таджикистана. Вечером...

Приезжий из Узбекистана порезал ножом прибывшего во Владимирскую область из Таджикистана.Вечером 25 августа 2023 года между приезжим из Узбекистана и потерпевшим из Таджикистана, в ходе распития спиртных напитков на территории строящегося частного жилого дома, расположенного в одной из деревень Киржачского района, произошел конфликт, переросший в обоюдную драку.Потом подсудимый прошел в строящийся дом, в котором они временно проживали. А потерпевший проследовал за ним. В итоге он получил удары ножом в область живота и грудной клетки.Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции ВОПриговором Киржачского районного суда виновному назначено 2 года общего режима.Приговор не вступил в законную силу.Фото: Igor bispo on Unsplash