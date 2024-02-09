В Кольчугине правоохранители проверили ряд дошкольных образовательных учреждений и выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Кольчугине правоохранители проверили ряд дошкольных образовательных учреждений и выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.К примеру, в детсаду №14 повреждена штукатурная облицовка и виднеются следы протечек. В детском саду №7 обветшали окна, а на стенах комнаты младшей группы появился гибок. В детсаду №2 частично разрушено крыльцо запасного выхода.Отмечается, что заведующим дошкольных учреждений вносились прокурорские представления. Но нарушения не были устранены, в том числе из-за нехватки средств.«В целях защиты прав несовершеннолетних граждан на благоприятные условия получения дошкольного образования прокурором в суд направлены исковые заявления об обязании управления образования администрации города Кольчугино и муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений привести помещения детских садов в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.