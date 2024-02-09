Протечки и грибок: в детских садах города Кольчугино зафиксированы многочисленные нарушения. Так,...

Протечки и грибок: в детских садах города Кольчугино зафиксированы многочисленные нарушения.Так, в детском саду №14 «Цветик-семицветик» в нескольких группах зафиксированы разрушения штукатурной облицовки стен, следы многочисленных протечек и дефекты плиточного покрытия.Аналогичные нарушения выявлены в детском саду № 7. Кроме того, в данном учреждении имеет многочисленные дефекты штукатурки на фасаде здания, окна требуют замены, а в гигиенической комнате одной из младших групп на стенах зафиксирован грибок. Естественно, это опасно для малышей.В детском саду №2 «Сказка» окна также находятся в ветхом состоянии, отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры. Из-за этого невозможно регулировать уровень проветривания детских групп.Отмечается, что и крыльцо запасного выхода данного дошкольного учреждения частично разрушено.«… В целях защиты прав несовершеннолетних граждан на благоприятные условия получения дошкольного образования прокурором в суд направлены исковые заявления об обязании управления образования администрации города Кольчугино и муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений привести помещения детских садов в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства….» - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области