25-летний житель Юрьев-Польского пообещал знакомому отремонтировать его машину. Так у него в гараже оказался автомобиль “Богдан”. Инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице

25-летний житель Юрьев-Польского пообещал знакомому отремонтировать его машину. Так у него в гараже оказался автомобиль “Богдан”. Инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице Свободы. Тогда пьяный парень решил покататься на чужой машине. Ключи от авто имелись, поэтому он завел “Богдана”, сел за руль и начал движение. Куда именно собирался поехать осужденный – неизвестно, в