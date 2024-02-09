Рифат Сабитов рассказал, как западные платформы борются с инакомыслием: Массовая блокировка...

Рифат Сабитов рассказал, как западные платформы борются с инакомыслием: "Массовая блокировка аккаунтов холдинга ВГТРК на YouTube и тотальная цензура"Как зарубежные платформы создают информационный вакуум, блокируя российские новостные каналы в преддверии президентских выборов и почему блогеры из России используют западные соцсети, несмотря на унизительные условия, навязываемые зарубежными платформами? На эти и другие вопросы ответили участники встречи в ОП РФ.В ходе дискуссии собеседники обсудили успешный опыт многомиллионных блогеров, которые перешли на отечественные площадки и получают доход от монетизации, а также предложили дополнительные меры поддержки для авторов контента на российских площадках.Модератор встречи Рифат Сабитов во вступительном слове отметил, что площадки наподобие YouTube проводят политику двойных стандартов, пытяясь искусственно контролировать поток информации для пользователей.Так, аккаунты российских блогеров, выступающих в поддержку своей страны, постоянно подвергаются блокировке за их политическую позицию. В то время как деятельность иноагентов, выступающих против России, наоборот – приветствуется:- Одна из самых популярных платформ YouTube ведет себя, мягко говоря, довольно странно: цензурирует все, что касается наших отечественных и других, пророссийских авторов, буквально постоянно отслеживает любое положительное высказывание о России и блокирует конкретных участников процесса, отметил он.Вместе с тем иноагенты и другие персоналии, признанные экстремистами, террористами, спокойно работают на площадке YouTube, и никто их не цензурирует, не закрывает, не запрещает им работать. Это вызывает очень много вопросов.Буквально позавчера более 50 региональных YouTube-каналов, принадлежащих региональным каналам ВГТРК, были без объяснения заблокированы. Мы подали жалобу и заявление в Роскомнадзор, потому что такое цензурирование противоречит законам Российской Федерации.