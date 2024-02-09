Деньги были выделены из резервного фонда, такая информация была приведена в постановлении Правительства региона.

Шоу Ирины Слуцкой в Суздале обошлось бюджету в 3,5 миллиона рублей. Деньги были выделены из резервного фонда, такая информация была приведена в постановлении Правительства региона.Празднование «Суздаль – Новогодняя столица России» продолжалось с 25 декабря до 7 января. Чтобы оплатить торжества, из резервного фонда деньги сначала будут переданы муниципалитету, после чего он выплатить участникам проекта.