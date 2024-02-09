В выходные Владимирскую область накроют сильные морозы.

В ночь с 9 на 10 февраля жители региона столкнутся с суровыми морозами. Термометры опустятся до показателя -26 градусов, а днем столбики термометров будут держаться в пределах -11 градусов. Давление незначительно ниже нормы.В субботу, 10 февраля, погода сохранит свою холодную природу. Температура в ночное время опустится до -26 градусов, а в течение дня поднимется всего до -13 градусов. Снегопадов в регионе ожидаться не следует, метеорологи обещают ясную и солнечную погоду.11 февраля прогнозируется переменная облачность. В ночные часы температура упадет до отметки -27 градусов, а днем поднимется до -12 градусов.