Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.

Сквер «Патриот» во Владимире пополнился новой военной техникой. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.Часть экспонатов уже установлена на постаменты. В скором времени здесь появится новая техника. Как сообщают власти, благоустройство общественного пространства производится по просьбе горожан, поддержку оказывает губернатор Александр Авдеев.