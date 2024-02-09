Смотрите Вести 9 февраля в 21:05: сенатор Владимир Киселев встретился с коллективом владимирской...

Смотрите "Вести" 9 февраля в 21:05: сенатор Владимир Киселев встретился с коллективом владимирской школыРазговоры о важномКак поднять престиж профессии учителя? Сенатор Владимир Киселев встретился с коллективом владимирской школы.Мастера своего делаЭти люди смотрят на сварку, сколько хотят...Выборы лучшего сварщика, а еще - электрика, оператора котельной и дворника прошли во владимирском колледже.Счастья привалилоТакой молодой и уже многодетный...Во Владимирскую область заглянул "выносливый" аист. В узелке: Злата, Есения и Тимофей.