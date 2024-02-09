Смотрите Вести 9 февраля в 21:05: сенатор Владимир Киселев встретился с коллективом владимирской...
Смотрите "Вести" 9 февраля в 21:05: сенатор Владимир Киселев встретился с коллективом владимирской школы
Разговоры о важном
Как поднять престиж профессии учителя? Сенатор Владимир Киселев встретился с коллективом владимирской школы.
Мастера своего дела
Эти люди смотрят на сварку, сколько хотят...Выборы лучшего сварщика, а еще - электрика, оператора котельной и дворника прошли во владимирском колледже.
Счастья привалило
Такой молодой и уже многодетный...Во Владимирскую область заглянул "выносливый" аист. В узелке: Злата, Есения и Тимофей.