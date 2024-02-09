Смотрите Вести в 14:30: почти детективная история из Суздаля. Что за герои появились на улицах ...
Смотрите "Вести" в 14:30: почти детективная история из Суздаля. Что за герои появились на улицах древнего города?
Тонкий расчет:
Сколько должен стоить проезд во Владимире? Муниципальный пассажироперевозчик посчитал: не меньше, чем...
Есть сигнал:
В село Петушинского района пришло цифровое равенство. Современные технологии - на службе у сельхозпроизводителей.
И вот их осталось пять:
И шесть суздальчат отправились гулять...Почти детективная история из Суздаля. Что за герои появились на улицах древнего города?