Смотрите Вести в 14:30: почти детективная история из Суздаля. Что за герои появились на улицах ...

Смотрите "Вести" в 14:30: почти детективная история из Суздаля. Что за герои появились на улицах древнего города?Тонкий расчет:Сколько должен стоить проезд во Владимире? Муниципальный пассажироперевозчик посчитал: не меньше, чем...Есть сигнал:В село Петушинского района пришло цифровое равенство. Современные технологии - на службе у сельхозпроизводителей.И вот их осталось пять:И шесть суздальчат отправились гулять...Почти детективная история из Суздаля. Что за герои появились на улицах древнего города?