В 2023 году поддержку от города получили более 800 промышленных предприятий.

В 2023 году поддержку от города получили более 800 промышленных предприятий.Московские промышленники могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки от города, написал в своем мэр Сергей Собянин.Градоначальник напомнил, что город выделяет субсидии на компенсацию части процентных платежей по кредитам на создание инфраструктуры и закупку оборудования. Также предприятиям доступны льготные займы от московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства."Производитель специализированной промышленной керамики получил льготный заём на модернизацию производственной площадки, а компания, выпускающая косметическую продукцию, — на развитие экспортной деятельности", – отметил Собянин.В прошлом году одобрено льготных инвестиционных кредитов на сумму 105 миллиардов рублей, уточнил мэр.Кроме того, город развивает практику офсетных контрактов. Заключено уже 14 таких соглашений, из них девять подписали в 2023 году.Производственные площадки могут получить статус промышленного комплекса со специальным налоговым режимом. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" пользуются значительными льготами, написал Собянин.Ранее мэр , что объем инвестиций в экономику города с 2011 года превысил 30 триллионов рублей. В 2023 году на Москву пришелся 21% всех инвестиций в России.