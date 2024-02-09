Стало известно, сколько перевозчики хотят получать с пассажиров автобусов и троллейбусов во...

Стало известно, сколько перевозчики хотят получать с пассажиров автобусов и троллейбусов во Владимире.Муниципальная компания Владимирпассажиртранс попросила областное Министерство цен и тарифов увеличить предельную стоимость проезда в общественном транспорте до сорока рублей.Об этом сегодня на брифинге рассказал глава Владимира, Дмитрий Наумов. Тариф может измениться весной этого года. На текущий момент, напомню, цена проезда на автобусе и троллейбусе составляет 30 рублей и двадцать восемь и двадцать семь при оплате картой.Дмитрий Наумов - глава г. Владимира:- На сегодняшний день, сданы все документы в Министерство цен и тарифов, сейчас идет обоснование экономического тарифа, какое будет изменение,какой будет рост, откуда он берется. Ориентировочно это где-то, ну, могу сказать, что это весна,посмотрим по срокам уже конкретно.Так же Наумов заявил, что в этом году в планах приобрести еще 20 автобусов большей вместимости. А чтобы сократить время ожидания транспорта, разрабатывается комплексная схема обслуживания населения. Она призвана скорректировать маршруты, учитывая мнение владимирцев и экспертного сообщества.