ФИО осужденного полностью совпадает с ФИО брата нового главкома ВСУ Александра Сырского.

Сырский О.С., чья фамилия и инициалы полностью совпадают с данными брата нового главкома ВСУ Александра Сырского, в 2013 году был приговорен Ленинским судом Владимира к штрафу за сообщение о лжеминировании магазина.Vladimir.aif.ru нашел копию приговора от 14 февраля 2013 года на официальном сайте суда. В суде редакции не подтвердили и не опровергли, что речь именно о родственнике Александра Сырского.Согласно копии приговора, 7 ноября 2012 года ранее не судимый на тот момент Сырский О.С. «из хулиганских побуждений», чтобы сообщил со своего сотового телефона о якобы заложенном в торговой точке взрывном устройстве.Сырский О.С. вину полностью признал и просил рассмотреть дело в особом порядке — без судебного разбирательства. Суд под председательством Антоновой Н.В. признал его виновным по статье 203 УК РФ о назначил штраф в 30 000 рублей.В тексте приговора указано, что подсудимый по месту жительства характеризовался положительно, к административной и уголовной ответственности ранее не привлекался, на учете в психиатрическом и наркодиспансере не состоял.Ранее сообщалось, что новый главком ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области, а его брат, живущий во Владимире, сообщал информагентствам, что много лет не общался с родствеником, покинувшим Россию в 1990-е годы.