Трудолюбивый аист: у семейной пары из Коврова родились тройняшки Из областного перинатального...

"Трудолюбивый аист": у семейной пары из Коврова родились тройняшкиИз областного перинатального центра сегодня торжественно выписали первую за пять лет тройню. Злата, Есения и Тимофей родились у семейной пары из Коврова. Родителями, сразу многодетными, супруги стали впервые. С таким событием их поздравила наша съемочная группа.На руках у молодого отца лапочка-дочка Злата. Одна из тройняшек. Девочка, ее брат Тимофей и сестра Есения, родились 11 января. Для молодых родителей новость о тройне стала приятной неожиданностью. Хотя в роду, очень давно, - они были.Дитрий Кафанов, многодетный отец:- Полно эмоций. Я просто был счастлив, прям очень. Такой очень редкий случай, так бывает.В стенах перинатального центра крошки провели первый месяц жизни. Здесь и поправились, и подросли.Молодая мама Анастасия Хваталова еще привыкает к новой роли. В будущем - юрист, а сейчас - многодетная мама. Хочет, как можно скорее, вернуться домой.Анастасия Хваталова, многодетная мама:- Это безграничное счастье. Особенно, когда рождается тройня. Это уже тройное счастье. И роль родителей мы сейчас ощутим, когда поедем домой, мы очень долго ждали этого дня, когда все вместе воссоединимся.Аисты с тройнями во Владимирскую область заглядывают крайне редко. Последний случай был в 2018 году. Поэтому врачи областного перинатального центра очень пристально наблюдали за состоянием Анастасии и новорожденных.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Очень сложная беременность, потому что это действительно тройня, много осложнений бывает при течении такой беременности, и в родах. Мы очень волновались, и роды разрешали путем кесарева сечения.Воспитывать и "поднимать" одновременно трех малышей - сложно. Моральная поддержка от близких, финансовая - от государства. Семья сразу получила статус многодетной.На выписке встречали не только родные и близкие.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Единовременное пособие для семьи, у которых родились единовременно тройня, трое и более детей. Сегодня, с учетом всех начислений, и индексация, получилось 147 тысяч.Сейчас молодая семья уже дома, впереди у них длинный и непростой путь - привыкания, воспитания и обретения новых семейных традиций.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".