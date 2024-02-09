На улице Гагарина в Коврове правоохранители арестовали 30-летнего горожанина.

На улице Гагарина в Коврове правоохранители арестовали 30-летнего горожанина. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Полицейские обыскали гражданина и нашли у него свыше 19 граммов запрещённого зелья. Ещё более 0,5 кг наркотиков, весы и упаковочные материалы были обнаружены в машине обвиняемого.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.