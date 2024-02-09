В 25 населенных пунктах Владимирской области появилась современная связь. Позвонить родным и...

В 25 населенных пунктах Владимирской области появилась современная связь.Позвонить родным и близким, совершить покупки в интернете, воспользоваться госуслугами. В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства за прошедший год в 25-и населенных пунктах региона появилась современная связь. В их числе, и поселок СУшнево-1. Как технологии в прямом смысле помогают расти, расскажет Мария Артес.Раньше о стабильном сигнале во время телефонного разговора и скоростном Интернете жителям поселка Сушнево-1 приходилось только мечтать. Но с появлением сотовой связи Теле-2 теперь они могут общаться с родными и близкими 24 на 7. Сеть можно будет "поймать" сразу.Наталья Асманова - житель поселка Сушнево-1:- С установкой вот этой вот вышки мы получили мобильную связь и интернет в таком доступном виде,что мы может в любом месте подойти и позвонить.Впервые услуги мобильной связи в малых поселениях становятся доступны благодаря программе по устранению цифрового неравенства, которую реализуют Минцифры России с "Ростелекомом". А Теле2 принимает в ней участие в качестве центра компетенций. За 3 года совместной работы охвачены уже 52 деревни и села.Павел Шатохин - директор филиала ПАО "Ростелеком" во Владимирской и Ивановской областях:- В периметр проекта входят населенные пункты с численностью зарегистрированного населения от 100 до 500 человек. И ,соответственно, вот в этих населенных пунктах устанавливаются башни.В прошлом году связью удалось обеспечить жителей 25 деревень и сел в самых разных районах области. Среди них - Петушинский, Камешковский, Ковровский, Юрьев-Польский и Вязниковский районы.Сергей Орлов - директор владимирского филиала Tele2:- В рамках проекта устранение цифрового неравенства совместно с Ростелекомом мы. Покрываем сетью малые населенные пункты, предоставляем услуги связи и по сути устраняем. Границы между городом и селом. Наш Интернет приходит в заповедные места, где люди могут пользоваться онлайн-сервисами и прочими прелестями высокоскоростной связи.Цифровизация - незаменимый инструмент и для бизнеса. Это, возможно, самая технологичная теплица в нашей области. Автоматизированы почти все процессы - контроль температуры,освещение,полив. Овощи растут круглый год. В результате - развитие цифровых технологий в небольших поселениях позволяет улучшать экономику всего региона. Их появление в конкретном населенном пункте зависит от активности жителей в голосовании.Мария Артес. Алексей Ковалев. Вести — Владимир.