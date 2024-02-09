В 2024 году во Владимирской области планируется ввести 50 многоквартирных жилых домов, сообщили в региональном правительстве. Большинство из них находятся во Владимире, Коврове,

В 2024 году во Владимирской области планируется ввести 50 многоквартирных жилых домов, сообщили в региональном правительстве. Большинство из них находятся во Владимире, Коврове, Александровском, Ковровском и Суздальском районах. Всего на данный момент в области строятся 194 многоквартирных дома. Сергей Волков, замгубернатора области Руководителям муниципальных образований необходимо взять под личный контроль ежемесячную динамику ввода жилья. При этом крайне