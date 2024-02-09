В городе Кольчугино водителю, припарковавшему автомобиль не там, пришлось заплатить кругленькую...

В городе Кольчугино водителю, припарковавшему автомобиль "не там", пришлось заплатить "кругленькую сумму" за штрафстоянкуВ январе 2022 года водитель машины «Опель Астра» припарковался в неположенном месте, в связи с чем транспортное средство было эвакуировано на штраф-стоянку компанией ООО «Авангард».«Мировым судьей установлено, что ответчик признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле)» - сообщили в пресс-службе Кольчугинского городского суда.Как итог, - мужчине назначили штраф в размере 2000 рублей.В постановлении разъяснено, что гражданин, привлеченный к административной ответственности, обязан оплатить стоимость эвакуатора, которая в установленном тарифе составляет 4227 рублей.Не согласившись с решением мирового судьи, водитель «Опель Астра» подал апелляционную жалобу, мотивируя это тем, что правила парковки он не нарушал.В результате все доводы ответчика были отклонены, поскольку они сводятся к несогласию с вынесенным постановлением, которое уже вступило в законную силу.Фото: пресс-служба Кольчугинского городского суда