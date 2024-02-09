Районный суд вынес приговор по делу о тяжких телесных, повлёкших за собой летальный исход.

Осенью 2023 года обвиняемый работал на съёмной квартире строителем вместе с товарищем. Двое мужчин выпили и в ходе застолья стали конфликтовать, затем ссора переросла в потасовку. Установлено, что подсудимый несколько раз ударил ногой в живот друга, что вызвало разрыв брыжейки тонкой кишки и её стенки. Пострадавший скончался в реанимации спустя несколько дней из-за фибринозного перитонита.Подсудимый на суде отрицал факт побоев, однако подтвердил факт ссоры. Обвинитель предоставил судье и присяжным доказательства вины осуждённого, достаточные для обвинительного приговора. На данный момент решение в силу не вступило.