59-летнюю жительницу Гусь-Хрустального района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Установлено, что в момент преступления, женщина была пьяна. Убийство

59-летнюю жительницу Гусь-Хрустального района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Установлено, что в момент преступления, женщина была пьяна. Убийство случилось в ноябре прошлого года. Обвиняемая поссорилась со своим 41-летним сожителем. Мужчина начал оскорблять ее, тогда женщина схватилась за нож. Как сообщили в Следкоме, фигурантка нанесла удар и, осознав, что натворила, побежала к