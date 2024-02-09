Технологический парк «Русклимат ИКСЭл» впервые во Владимирской области реализует проект по внедрению автономного транспорта для работы с логистическими задачами.

Работающие без водителя грузовые автомобили сейчас самая настоящая реальность. Такие машины работают на объектах производственного и складского назначения. Перевозки автономными грузовиками безаварийны за счёт системы восприятия с множеством сенсоров и обучаемых алгоритмов.Экспертное исследование и анализ автономных грузовых платформ провёл Институт логистики и управления цепями поставок. В ходе анализа были установлены преимущества проекта и целесообразность его развития и масштабирования.