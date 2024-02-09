В Киржаче запустили первый во Владимирской области проект по внедрению автономных грузоперевозок.

В Киржаче запустили первый во Владимирской области проект по внедрению автономных грузоперевозок. Об этом 9 февраля рассказала регионального правительства.Данный проект реализует технопарк «Русклимат ИКСЭл». Сегодня «умные» грузовики без водителей уже используются на разных объектах торгово-промышленного холдинга.Особо отмечается экологичность и безаварийность подобных перевозок. Транспорт электрический, что абсолютно исключает вредные выбросы в атмосферу, а комплексная мультисенсорная система восприятия гарантирует безопасность движения.«Беспилотные технологии в перевозках – это не будущее, а настоящее», - подчеркнул первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.