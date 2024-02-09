В Киржаче запустили уникальный для Владимирской области проект по внедрению автономных...

В Киржаче запустили уникальный для Владимирской области проект по внедрению автономных грузоперевозок.Эти перевозки – экологичные и безаварийные, отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Безопасность движения обеспечивает комплексная мультисенсорная система восприятия на основе современных алгоритмов машинного обучения.Инновационный электрический транспорт работает непрерывно, совершая около 40 рейсов в сутки на территории общей площадью 145 тыс. м2. Вредные выбросы в атмосферу полностью исключены.«Беспилотные технологии в перевозках – это не будущее, а настоящее. Плюсы подобных проектов можно перечислять долго. Помимо экологичности и безопасности движения, сокращения операционных рисков и снижения трудоёмкости операций они решают и проблемы кадрового дефицита, отвечая современным вызовам в сфере занятости населения. Роботы не заменяют людей, а позволяют переориентировать кадровый потенциал на технологичные участки, требующие более высокой квалификации. Таким образом, условия человеческого труда улучшаются, а сама сфера деятельности в целом становится привлекательней. Получает импульс развития и сектор образования, который должен готовить классных специалистов, повышается в целом инвестиционная привлекательность региона», – рассказал первый заместитель Губернатора Александр Ремига.Сообщается, что анализ внедрения автономных грузовых платформ для ТПХ «Русклимат» провёл Институт логистики и управления цепями поставок.В экспертном заключении отмечена экономическая эффективность и экологичность проекта.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области