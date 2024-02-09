В Коврове перед судом предстанет женщина, которая работала главным бухгалтером на местном заводе.

В Коврове перед судом предстанет женщина, которая работала главным бухгалтером на местном заводе. Даму обвиняют в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в крупном размере. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что фигурантка распоряжалась денежными средствами предприятия и купила на них вещи для себя. Так, она приобрела ковёр, пару телевизоров, холодильник, кофемашину и даже робота-мойщика. Общий ущерб юрлицу превысил 500 тыс. рублей.Отмечается, что вину гражданка не признала. В настоящее время уголовное дело передано в суд.