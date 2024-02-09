В Коврове главного бухгалтера «Завода производства извести» обвиняют в мошенничестве на полмиллиона...

В Коврове главного бухгалтера «Завода производства извести» обвиняют в мошенничестве на полмиллиона рублей.Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы.«Установлено, что с 2018 года женщина занимала должность заместителя генерального директора — главного бухгалтера АО «Завод производства извести», вела бухгалтерскую и налоговую отчетность юридического лица. Осуществляя полномочия по управлению денежными средствами, обвиняемая на деньги организации приобретала товары для личного пользования...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Например, ею были куплены ковёр «Venezia», кофемашина, защитное стекло, робот-мойщик окон, два телевизора, холодильник, посудомоечная и две стиральные машины и пр.Общая сумма ущерба, причинённого юридическому лицу, превысила полмиллиона рублей.Вину в совершённом преступлении женщина не признала. Она пояснила, что все товары приобретались для организации, а затем списывались по статье «общехозяйственные расходы».Теперь уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.Фото: freepik.com