Кому достанется гаражный комплекс на территории дома №3а на улице Кирова? Мэрия отреагировала на сюжет “6 канала”. Октябрьский районный суд рассматривает дело об отсутствии права

Кому достанется гаражный комплекс на территории дома №3а на улице Кирова? Мэрия отреагировала на сюжет “6 канала”. Октябрьский районный суд рассматривает дело об отсутствии права долевой собственности. Гаражники рискуют остаться без гаражного бокса, которые купили на собственные деньги. Алексей Абрамов, владелец гаражного бокса (23 января 2023 г.) Около 23 лет существовали мирно, без всяких претензий.