В микрорайоне Вербовском округа Муром загорелся магазин ритуальных услуг. Пожар произошел сегодня...

В микрорайоне Вербовском округа Муром загорелся магазин ритуальных услуг.Пожар произошел сегодня утром (9 февраля), информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Звонок поступил в 7:26. По телефону сообщили, что по адресу - о. Муром, мкр. Вербовский, улица Подболотская, 2 «А» - горит магазин ритуальных услуг.Сотрудники МЧС оперативно выехали на вызов. Уточняется, что предварительная площадь пожара — 10 квадратных метров.Информации о погибших и пострадавших к этому часу нет. О причине произошедшего тоже не сообщается.Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 21 человек личного состава МЧС.Специалисты предупреждают:Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте правила безопасности.В случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской областиГлавное фото: freepik.com