В микрорайоне Вербовском округа Муром загорелся магазин ритуальных услуг.
Пожар произошел сегодня...
В микрорайоне Вербовском округа Муром загорелся магазин ритуальных услуг.
Пожар произошел сегодня утром (9 февраля), информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
Звонок поступил в 7:26. По телефону сообщили, что по адресу - о. Муром, мкр. Вербовский, улица Подболотская, 2 «А» - горит магазин ритуальных услуг.
Сотрудники МЧС оперативно выехали на вызов. Уточняется, что предварительная площадь пожара — 10 квадратных метров.
Информации о погибших и пострадавших к этому часу нет. О причине произошедшего тоже не сообщается.
Уточняется, что к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 21 человек личного состава МЧС.
Специалисты предупреждают:
Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте правила безопасности.
В случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области
Главное фото: freepik.com