В Москве откроется персональная выставка владимирского скульптора Игоря Черноглазова. В эту...

В Москве откроется персональная выставка владимирского скульптора Игоря Черноглазова.В эту субботу - 10 февраля в Москве начинает свою работу персональная выставка владимирского скульптора - Игоря Черноглазова. На ней зрители смогут увидеть порядка тридцати работ художника.На счету Игоря Алексеевича много интересных проектов. Один из последних - памятник великому русскому поэту и писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Его Игорь Черноглазов разработал совместно с инициативной группой для нашего города. Как выглядит памятник и когда его установят- расскажем в субботнем выпуске Вестей с Татьяной Воронцовой в 8 утра. Не пропустите.