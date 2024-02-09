Ломбард, находящийся на одной из улиц Мурома, поймали на незаконной работе. У организации не было разрешения на осуществление деятельности, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ломбард, находящийся на одной из улиц Мурома, поймали на незаконной работе. У организации не было разрешения на осуществление деятельности, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Организация предлагала клиентам займов под залог движимого имущества и покупку вещей (с их перепродажей). Руководителя за от сутствие разрешения привлекли к ответственности. Ему вынесли представление и возбудили дело об административном правонарушении. Ранее