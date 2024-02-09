Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов на брифинге по автобусам и троллейбусам.

В общественном транспорте Владимира может не стать кондукторов. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов на брифинге по автобусам и троллейбусам. По его словам, переход к безналичной системе расчётов – первейшая задача.Пока что не ясно, когда именно внутри городского транспорта будут стоять валидаторы. Сначала надо расширить полномочия контрольно-ревизионной службы, а также определить размер штрафов для «зайцев». В администрации уже готовят обращение в Заксобрание, чтобы внести соответствующие поправки.Как сообщил Дмитрий Наумов, нововведения позволят уменьшить себестоимость проезда, снизить затраты на содержания общественных маршрутов.