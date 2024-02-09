51-летний гражданин Узбекистана работал вместе с погибшим на строительном объекте. Также мужчины жили вместе в съемной квартире в поселке Городищи. Конфликт произошел за распитием
<a href="https://33live.ru/novosti/09-02-2024-v-petushinskom-rajone-sudili-muzhchinu-kotoryj-nanes-smertelnyj-udar-v-zhivot-svoemu-kollege.html" target="_blank">В Петушинском районе судили мужчину, который нанес смертельный удар в живот своему коллеге</a> - 51-летний гражданин Узбекистана работал вместе с погибшим на строительном объекте. Также мужчины жили вместе в съемной квартире в поселке Городищи. Конфликт произошел за распитием
[url=https://33live.ru/novosti/09-02-2024-v-petushinskom-rajone-sudili-muzhchinu-kotoryj-nanes-smertelnyj-udar-v-zhivot-svoemu-kollege.html]В Петушинском районе судили мужчину, который нанес смертельный удар в живот своему коллеге[/url] - 51-летний гражданин Узбекистана работал вместе с погибшим на строительном объекте. Также мужчины жили вместе в съемной квартире в поселке Городищи. Конфликт произошел за распитием