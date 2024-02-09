51-летний гражданин Узбекистана работал вместе с погибшим на строительном объекте. Также мужчины жили вместе в съемной квартире в поселке Городищи. Конфликт произошел за распитием

51-летний гражданин Узбекистана работал вместе с погибшим на строительном объекте. Также мужчины жили вместе в съемной квартире в поселке Городищи. Конфликт произошел за распитием спиртного. Как сообщили в Следкоме, преступление случилось 15 октября 2022 года. Коллеги дома употребляли алкоголь и поссорились. Тогда фигурант со всей силы ударил ногой в живот 41-летнего потерпевшего. Как мужчина добрался