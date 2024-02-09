Сквер начал пополняется новыми экспозициями, сообщил мэр в социальных сетях. Часть военной техники уже установили на постаменты. Работы продолжаются, добавил Дмитрий Наумов. В ближайшее

Сквер начал пополняется новыми экспозициями, сообщил мэр в социальных сетях. Часть военной техники уже установили на постаменты. Работы продолжаются, добавил Дмитрий Наумов. В ближайшее время в общественном пространстве появятся новые экспозиции. Напомним, благоустройство сквера, как сообщали власти, проводится по просьбам жителей. Проект осуществляется при поддержке губернатора. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: телеграм-канал “Дмитрий Наумов.