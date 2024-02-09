В столкновении автомобилей на трассе Р-132 во Владимирской области пострадали три человека По...

В столкновении автомобилей на трассе Р-132 во Владимирской области пострадали три человекаПо информации пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, 9 февраля на трассе Р-132 произошла серьезная авария.54-летний водитель автомобиля «Renault Megane» двигался в сторону Гусь-Хрустального. Не справившись с управлением, на 309 километре перед поворотом на поселок Головино, мужчина выехал на встречную полосу движения.В результате произошло столкновение с машиной «Geely», за рулем которой был 72-летний мужчина.В аварии пострадали три человека: оба водителя, а также 68-летний пассажир из Geely. Как итог – всех госпитализировали в медицинское учреждение.В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.Фото: ВК «Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ]»Видео: ВК «Подслушано Автомобилистов | Владимир»