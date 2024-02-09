Владимирская область направит около 100 млн рублей на приобретение новой лесопожарной техники. В...

Владимирская область направит около 100 млн рублей на приобретение новой лесопожарной техники.В пресс-службе Правительства Владимирской области сообщают, что в 2024 году Владимирская область в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» (нацпроекта «Экология»), который реализуется по решению Президента Владимира Путина, на приобретение новой лесопожарной техники получит 99,9 млн рублей.Отмечается, что это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.«В нашем регионе федеральный проект реализуется уже несколько лет. Благодаря этому отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в 2023 году составило 106,6 процента. Большим подспорьем в работе стало обновление спецавтопарка лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования, которые позволяют не только увеличить площади лесовосстановления, но и своевременно выявлять и оперативно тушить возгорания на территории лесного фонда…», – сообщил министр лесного хозяйства Евгений Малышев.за счёт средств федерального бюджета планируется приобрести 11 единиц техники – 2 грузовых автомобиля ГАЗ 33086, 6 пожарных автоцистерн и 3 бульдозера.Ранее за счёт средств, выделенных в рамках нацпроекта, были закуплены тракторы, пожарные автоцистерны, лесопатрульные комплексы, беспилотники, автомобили повышенной проходимости, плуги, кусторезы и противопожарное оборудование.Подготовка к пожароопасному сезону 2024 года ведётся и в лесничествах.7 февраля Минлесхоз утвердил планы тушения лесных пожаров во всех 17 лесничествах региона. Они включают в себя комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов, организацию мониторинга пожарной опасности в лесах, перечень сил и средств лесопожарных формирований, а также обеспечение оперативного обмена информацией о пожарной опасности в лесах области.Фото: Правительство Владимирской области