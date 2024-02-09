Мужская и женская команды наших земляков стали лучшими на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивной гимнастике.

Мужская и женская команды наших земляков стали лучшими на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивной гимнастике. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Представители сильного пола состязались в региональной столице, а женщины, юниорки и девушки – в Обнинске. Несмотря на серьёзную конкуренцию, владимирские спортсмены заняли первые места.Земляки поздравляют атлетов и их тренеров с победой и желают новых достижений.