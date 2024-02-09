Две команды Владимирской области – мужская и женская – победили в первенстве ЦФО по спортивной гимнастике. Мужчины, юниоры и юноши соревновались во Владимире, а женщины, юниорки и девушки –

Две команды Владимирской области – мужская и женская – победили в первенстве ЦФО по спортивной гимнастике. Мужчины, юниоры и юноши соревновались во Владимире, а женщины, юниорки и девушки – в Калужской области в городе Обнинск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Соревнования шли с 5 февраля. Во Владимирскую спортшколу олимпийского резерва по спортивной гимнастике