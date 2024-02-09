Владимирские производители продуктов принимают участие в международной выставке Продэкспо-2024....

Владимирские производители продуктов принимают участие в международной выставке "Продэкспо-2024".Она проходит в Москве при поддержке Министерства сельского хозяйства и Торгово-промышленной палаты России."Продэкспо" входит в десятку крупнейших в мире продовольственных выставок, наш регион - постоянный ее участник. В этом году Владимирскую область представляют 16 компаний. Производители молочной продукции, консервов, воды, кваса, пива и хлебобулочных изделий. Это и крупнейшие в регионе заводы и малые агропредприятия, которые только зашли на продовольственный рынок. Владимирский стенд дополнен символикой "Экономики со смыслом" и 1000-летия Суздаля, одного из флагманов регионального АПК. В рамках выставки говорят о развитии агропромышленного комплекса, о безопасности продуктов питания, о проблемах, связанных с реализацией продукции. В церемонии презентации нашего стенда приняли участие губернатор Александр Авдеев и председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- По производству молока мы входим в лидеры в ЦФО. У нас есть хорошие успехи по производству кондитерских изделий, мясных изделий. И в 23 году начался экспорт нашей продукции в том числе в Китай. А это значит, что возможности наших аграриев и переработчиков только растут. Мы поддерживаем не только крупные предприятия, а совместно с ТПП поддерживаем малый и средний бизнес.