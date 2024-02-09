Владимирский филиал госфонда Защитники Отечества и благотворительный фонд «Близкие люди»...

Владимирский филиал госфонда "Защитники Отечества" и благотворительный фонд «Близкие люди» подписали соглашение о сотрудничестве.Оно позволит вести совместную работу по реабилитации ветеранов специальной военной операции. Встреча прошла в областном Штабе общественной поддержки.Светлана Никитина, руководитель регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества":- В настоящее время у нас с ветеранами боевых действий проводится работа по медицинской и социальной реабилитации в Юрьев-Польском районе и в Меленках. Планируем заниматься помощью для ребят из города Владимира, и большая помощь для ребят, имеющих маргинальные привычки. Это тоже большой объем работы.Кроме того, государственный фонд "Защитники Отечества" будет софинансировать покупку протезов, кресел-колясок, слуховых аппаратов и других средств реабилитации для ветеранов специальной военной операции. Соответствующими полномочиями госфонд наделил Президент России Владимир Путин. Фонд сможет обеспечивать военнослужащих более современными и высокотехнологичными протезами и оказывать помощь, даже не входящую в программу госгарантий На уровне региона создан Координационный совет при Губернаторе. Совместно с депутатами Заксобрания разрабатываются меры поддержки.Дмитрий Рожков, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Все вопросы, которые касаются участников СВО и членов их семей, постоянно на контроле. Мы непосредственно ездим, сопровождаем гуманитарные грузы, встречаемся с участниками СВО, с ветеранами.