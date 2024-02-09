Во Владимире областной суд вынес приговор жителю области за производство более 30 кг наркотической смеси.

В 2022 году полицией была пресечена преступная деятельность «варщика». Известно, что за один месяц он незаконно изготовил наркосодержащую смесь массой около 31,5 килограмма. Смесь хранилась в доме на территории дачного потребительского кооператива «Шаблыкино-3». Там же находилось всё необходимое для варки: прекурсоры, химическое сырьё и оборудование.Областной суд города Владимир признал подсудимого виновным в нелегальном производстве наркотиков в особо крупном размере. Согласно приговору, злоумышленника ждёт 15 лет заключения в тюрьме строгого режима. На данный момент приговор в силу не вступил.