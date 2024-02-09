Во Владимире наконец-то расселили аварийный дом 1941 года постройки, в котором проживали семьи с...

Во Владимире наконец-то расселили аварийный дом 1941 года постройки, в котором проживали семьи с детьми.Правда, лишь после вмешательства прокуратуры. Было установлено, что многоквартирный жилой дом № 26 (на улице Полины Осипенко), 1941 года постройки, признан аварийным и подлежащим сносу. Физический износ конструкций и инженерного оборудования строения превышал 70%. И его «эксплуатация» несла реальную угрозу. Но при этом, семьи детьми вынуждены были проживать в таких помещениях.«… На момент надзорных мероприятий в 16 квартирах были зарегистрированы и продолжали проживать в небезопасных условиях 46 человек, включая несовершеннолетних детей. По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованиями к городской администрации о расселении жильцов аварийного дома. Требования судом удовлетворены, решение исполнено...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В данный момент нанимателям жилых помещений в аварийном доме, наконец, предоставлены благоустроенные квартиры, а собственникам - денежные компенсации для приобретения новых квартир.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области