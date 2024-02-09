В коттеджном поселке «Шаблыкино-3» в Александровском районе мужчина произвел больше 30 килограммов синтетического наркотика, сообщили в прокуратуре. Установлено, что в 2022 году мужчина

В коттеджном поселке «Шаблыкино-3» в Александровском районе мужчина произвел больше 30 килограммов синтетического наркотика, сообщили в прокуратуре. Установлено, что в 2022 году мужчина изучил технологию производства запрещенных веществ, приобрел у неизвестного лица прекурсоры (ингредиенты) и оборудование. Нарколабораторию злоумышленник организовал в одном из домов ДПК «Шаблыкино-3». За один месяц, с 16 ноября по 15 декабря 2022